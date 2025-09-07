Dy të vrarë dhe 13 të plagosur nga një sulm rus në Kiev të Ukrainës

Të paktën dy persona janë vrarë dhe 13 të plagosur nga një sulm rus në kryeqytetin ukrainas, Kiev. Një nga viktimat ishte një foshnjë njëvjeçare, trupi i së cilës u nxor nga rrënoja. Kjo u bë e ditur nga kreu i administratës ushtarake të Kievit, Tymur Tkachenko, i cili tha se një nga viktimat ishte…

Bota

07/09/2025 08:31

Të paktën dy persona janë vrarë dhe 13 të plagosur nga një sulm rus në kryeqytetin ukrainas, Kiev.

Një nga viktimat ishte një foshnjë njëvjeçare, trupi i së cilës u nxor nga rrënoja.

Kjo u bë e ditur nga kreu i administratës ushtarake të Kievit, Tymur Tkachenko, i cili tha se një nga viktimat ishte një foshnjë njëvjeçare, trupi i së cilës u nxor nga rrënojat, raporton BBC.

Tkachenko u ka bërë thirrje banorëve të qëndrojnë në strehimore dhe është shprehur se Rusia po godet qëllimisht objektet civile.

Lajme të fundit

Pas fitores ndaj Kosovës, Xhaka shkon në përkrahje të ekipit shqiptar

Nënkryetarja e PDK-së: Pashmangshëm do të përfundojmë në...

GUXO sot prezanton kandidatët për kryetarë komunash dhe asamble

Mbyllet sot përkohësisht rruga “Fehmi Agani” në Prishtinë