Dy të vrarë dhe 13 të plagosur nga një sulm rus në Kiev të Ukrainës
Të paktën dy persona janë vrarë dhe 13 të plagosur nga një sulm rus në kryeqytetin ukrainas, Kiev. Një nga viktimat ishte një foshnjë njëvjeçare, trupi i së cilës u nxor nga rrënoja. Kjo u bë e ditur nga kreu i administratës ushtarake të Kievit, Tymur Tkachenko, i cili tha se një nga viktimat ishte…
Bota
Të paktën dy persona janë vrarë dhe 13 të plagosur nga një sulm rus në kryeqytetin ukrainas, Kiev.
Një nga viktimat ishte një foshnjë njëvjeçare, trupi i së cilës u nxor nga rrënoja.
Kjo u bë e ditur nga kreu i administratës ushtarake të Kievit, Tymur Tkachenko, i cili tha se një nga viktimat ishte një foshnjë njëvjeçare, trupi i së cilës u nxor nga rrënojat, raporton BBC.
Tkachenko u ka bërë thirrje banorëve të qëndrojnë në strehimore dhe është shprehur se Rusia po godet qëllimisht objektet civile.