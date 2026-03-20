Dy të vdekur në aksidente dhe mbi 2 mijë gjoba në 24 orët e fundit
Dy aksidente me fatalitet dhe mbi 2 mijë gjoba trafiku janë shqiptuar në 24 orët e fundit, sipas Policisë së Kosovës. 23 aksidente të tjera kanë përfunduar me persona të lënduar. Po ashtu, janë raportuar 35 aksidente me dëme materiale. Në kuadër të kontrollit dhe sigurisë në komunikacion, policia ka shqiptuar gjithsej 2,113 tiketa trafiku…
Lajme
Dy aksidente me fatalitet dhe mbi 2 mijë gjoba trafiku janë shqiptuar në 24 orët e fundit, sipas Policisë së Kosovës.
23 aksidente të tjera kanë përfunduar me persona të lënduar. Po ashtu, janë raportuar 35 aksidente me dëme materiale.
Në kuadër të kontrollit dhe sigurisë në komunikacion, policia ka shqiptuar gjithsej 2,113 tiketa trafiku ndaj kundërvajtësve.
Ndërkohë, 15 persona janë arrestuar, teksa shtatë janë dërguar në mbajtje.
Një person është dërguar në vuajtje të dënimit, ndërsa nuk është raportuar asnjë rast i ndalimit policor gjatë kësaj periudhe.