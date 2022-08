Dy të vdekur dhe 331 raste të reja me COVID-19 brenda 24 orëve në Kosovë Ministria e Shëndetësisë ka publikuar raportin 24-orësh të rasteve të reja me COVID-19 në vend. Sipas njoftimit, gjatë 24 orëve të fundit dy qytetarë të infektuar me koronavirus kanë ndërruar jetë, shkruan lajmi.net. Gjatë kësaj kohe, janë regjistruar 331 raste të reja pozitive ndërsa janë shëruar 918 qytetarë. Aktualisht në vendin tonë janë 7 mijë…