​Dy të moshuar në Fushë Kosovë arrestohen për vjedhjen e disa veturave Një 66 vjeçar me inicialet Sh. N, si dhe një 56 vjeçar me inicialet C.P janë arrestuar sot në Fushë Kosovë, pasi dyshohet se kanë marrë pjesë në disa raste të vjedhjeve të veturave. Në kuadër të veprimeve operative që po kryen policia me qëllim parandalimin dhe zbulimin e veprave kriminale, sot hetuesit e stacionit…