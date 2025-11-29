Dy të arrestuar për dhunë në familje në Prishtinë, njëri rrahu të dy prindërit, tjetri nënën

Dy raste të dhunës në familje janë raportuar në 24 orët e fundit në Prishtinë. Dy persona janë arrestuar meqë dyshohen për dhunë fizikë ndaj prindërve të tyre. Në rastin e parë, policia tha se prindërit kanë pësuar dhunë fizike dhe psikike nga djali i tyre. Ndërsa, në të dytin, djali dyshohet se ka sulmuar…

29/11/2025 09:13

Dy raste të dhunës në familje janë raportuar në 24 orët e fundit në Prishtinë.

Dy persona janë arrestuar meqë dyshohen për dhunë fizikë ndaj prindërve të tyre.

Në rastin e parë, policia tha se prindërit kanë pësuar dhunë fizike dhe psikike nga djali i tyre.

Ndërsa, në të dytin, djali dyshohet se ka sulmuar fizikisht nënën e tij pas një mosmarrëveshje.

Raporti i policisë:

DHUNË NË FAMILJE

· Prishtinë 28.11.2025-01:00. Raportohet se prindërit kanë pësuar dhunë fizike dhe psikike nga djali i tyre i dyshuari mashkull kosovar. I dyshuari është arrestuar dhe pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.

· Prishtinë 28.11.2025-13:00. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, pasi që i njëjti pas një mosmarrëveshje ka sulmuar fizikisht nënën e tij. Viktima ka pranuar tretman mjekësor, ndërsa i dyshuari pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.

