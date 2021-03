Dy shkolla në Prishtinë kalojnë në mësim online, numër i madh i të infektuarve me Covid-19

Shkollat e Mesme të Ulëta “Abdyl Frashëri” dhe “Gjin Gazuli” në Prishtinë kanë kaluar në mësim online, për shkak të numrit të madh të të infektuarve me Covid-19.

Kështu ka bërë të ditur, drejtoresha e Arsimit në Prishtinë, Shpresa Shala.

Ajo, ka lutur prindërit që të kenë kujdes të shtuar për fëmijët.

“Të nderuar nxënës, prindër, mësimdhënës dhe staf i shkollës, duke e pare rritjen e numrit të rasteve me ‘Covid-19’ ditëve të fundit në shkolla, kërkojmë nga ju që masat ‘Anti-covid-19’ të respektohen me përpikmëri sipas protokolit. Gjithashtu, i lusim prindërit që të kenë kujdes të shtuar për fëmijët e tyre jashtë objektit shkollor (vajtje – ardhje/ shkollë – shtëpi dhe anasjelltas), Rrjedhimisht, nëse fëmijet janë me ndonjë prej simptomave (të njohura tashmë), te izolohen në shtepi dhe të njoftojnë përfaqësuesit e shkollës përkatëse dhe IKSHPK-në për testim”, ka shkruar Shala.