Dy persona mbesin të lënduar nga aksidenti mes tri veturave në hyrje të Istogut
Një aksident trafiku ka ndodhur mbrëmjen e sotme në hyrje të Istogut, ku tri vetura janë përplasur mes vete, duke lënë dy persona të lënduar.
Lajmin e ka konfirmuar për lajmi.net zëdhënësi i Policisë për Rajonin e Pejës, Fadil Gashi, i cili tha se njoftimi është pranuar rreth orës 22:00.
“Rreth orës 22:00 jemi njoftuar për një aksident mes tri veturave në Istog. Dy persona kanë pësuar lëndime trupore dhe janë dërguar për trajtim në spitalin rajonal të Pejës. Njësitet përkatëse të hetuesve kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe po merren me hetimet për të zbardhur se çfarë ka ndodhur. Deri më tani nuk kemi informacione të tjera shtesë”, ka deklaruar Gashi.