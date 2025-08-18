Dy persona humbin jetën në aksidentin zinxhiror në Llapushnik, një 19-vjeçar në gjendje të rëndë
Dy persona kanë humbur jetën sonte në një aksident trafiku zinxhiror që ka ndodhur në rrugën Prishtinë–Pejë, në fshatin Llapushnik.
Drejtori i Emergjencës në QKUK, Naser Syla, ka konfirmuar për lajmi.net, se dy viktima janë sjellë pa shenja jete në Prishtinë.
“Dy persona janë sjellë pa shenja jete në QKUK. Gjithashtu, një 19-vjeçar ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore dhe po trajtohet nga mjekët tanë”, tha Syla.
Policia dhe ekipet emergjente kanë dalë në vendin e ngjarjes, ndërsa hetimet për rrethanat e aksidentit janë duke vazhduar.