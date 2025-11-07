Dy palët ishin të armatosura- Detaje të reja nga tragjedia në Malishevë ku u vranë dy vëllezër

Policia e Kosovës ka ofruar detaje të reja lidhur me rastin e rëndë të vrasjes së dy vëllezërve në fshatin Gollubovc të Malishevës, që ndodhi dje, më datë 06.11.2025. Fokusi i hetimeve tashmë është drejtuar te arrestimi i të dyshuarit, transmeton lajmi.net. Arrestimi i të dyshuarit me plagë Sot, më datë 07.11.2025, rreth orës 06:25…

Lajme

07/11/2025 13:23

Policia e Kosovës ka ofruar detaje të reja lidhur me rastin e rëndë të vrasjes së dy vëllezërve në fshatin Gollubovc të Malishevës, që ndodhi dje, më datë 06.11.2025.

Fokusi i hetimeve tashmë është drejtuar te arrestimi i të dyshuarit, transmeton lajmi.net.

Arrestimi i të dyshuarit me plagë

Sot, më datë 07.11.2025, rreth orës 06:25 të mëngjesit, Policia ka arritur të arrestojë personin e dyshuar Astrit Isufi (1983), mashkull kosovar, në fshatin Pllaqicë.

Pas arrestimit, i dyshuari ka kërkuar trajtim mjekësor, pasi u konstatua se kishte plagë që dyshohet të jenë shkaktuar nga arma e zjarrit, dhe është dërguar për trajtim të vazhduar mjekësor.

Ai gjatë kohës në arrati ishte fshehur në një shtëpi të pabanuar.

Sekuestrohen dy armë zjarri në vendin e ngjarjes

Policia ka konfirmuar gjithashtu se, gjatë ekzaminimit të vendit të ngjarjes dje, ku u vranë dy viktimat (vëllezër), janë gjetur dhe sekuestruar dy armë zjarri.

Ky detaj sugjeron se dy palët e përfshira kanë qenë të armatosura gjatë ngjarjes tragjike.

Rasti i dyfishtë i vrasjes, ku humbën jetën dy persona të gjinisë mashkullore, vijon të hetohet në koordinim të plotë me Prokurorin e Shtetit.

Raporti i plotë nga Policia e Kosovës: 

Dje më datë 06.11.2025, rreth orës 11:30, jemi njoftuar për rastin vrasje në fshatin Gollubovc të Malishevës ku viktimat e rastit ishin dy persona të gjinisë mashkullore, të moshës madhore (vëllezër). Njësitë e nevojshme policore kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes dhe, gjatë ekzaminimit, janë gjetur dhe sekuestruar dy armë zjarri që dyshohet të jenë përdorur në këtë rast. Në koordinim me Prokurorin e Shtetit, janë ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore për ndriçimin e plotë të rastit dhe identifikimin e të dyshuarit. Sot, më datë 07.11.2025, rreth orës 06:25, në fshatin Pllaqicë, është arritur të arrestohet personi i dyshuar A. I. (1983), mashkull kosovar. Pas arrestimit, të dyshuarit i është ofruar trajtim mjekësor, pasi i njëjti ka pasur plagë që dyshohet të jetë shkaktuar nga arma e zjarrit. Ai është dërguar për trajtim të vazhduar mjekësor. Hetimet lidhur me rastin janë në zhvillim e sipër dhe po udhëhiqen në koordinim të plotë me Prokurorin e Shtetit.

Viktimat në rast ishin vëllezërit Driton dhe Naim Morina- kurse dorasi dhëndër i familjes, Astrit Isufi./Lajmi.net/

Lajme të fundit

“Lamtumirë Babi” – Bashkëshortja e njërit nga të...

Në Gjykatë kërkohet pezullimi i projektbuxhetit 2026, Qeveria...

Dikur edhe ditëlindjet i festonin bashkë – Si...

Takimi Lladrovci-Haxhiu | Hajdari: Maskat ranë, po qartësohet...