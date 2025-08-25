Dy orë pritje për të dalë nga Kosova tek Dheu i Bardhë

25/08/2025 12:16

Tani që ka afruar edhe fundi i verës, mërgimtarë të shumtë janë nisur veçse drejt vendeve të Evropës.

Mërgimtarët të cilët po presin për të dalë nga Kosova, u duhet të qëndrojnë nga dy orë nëpërmjet pikës kufitare në dalje të Dheut të Bardhë.

Bazuar në të dhënat e Qendrës Kombëtare për Menaxhim Kufitar, në 45 minuta arrijnë pritjet edhe në Merdarë.

Nga këto të dhëna kuptohet se në pikëkalimet tjera kufitare, nuk ka fluks të shtuar të pritjeve./Lajmi.net/

August 25, 2025

