Dy orë pritje për të dalë nga Kosova tek Dheu i Bardhë
Lajme
Tani që ka afruar edhe fundi i verës, mërgimtarë të shumtë janë nisur veçse drejt vendeve të Evropës.
Mërgimtarët të cilët po presin për të dalë nga Kosova, u duhet të qëndrojnë nga dy orë nëpërmjet pikës kufitare në dalje të Dheut të Bardhë.
Bazuar në të dhënat e Qendrës Kombëtare për Menaxhim Kufitar, në 45 minuta arrijnë pritjet edhe në Merdarë.
Nga këto të dhëna kuptohet se në pikëkalimet tjera kufitare, nuk ka fluks të shtuar të pritjeve./Lajmi.net/