Dy kuti votimi mbeten për t’u numëruar – VV vazhdon të kryesojë me 49%
Lajme
Deri tani janë numëruar 2555 nga 2557 kuti votimi, dhe Lëvizja Vetëvendosje (VV) kryeson me 49.33% të votave, sipas rezultateve të fundit të dala nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ).
Pas VV-së, Partia Demokratike e Kosovës (PDK) ka grumbulluar 20.99% të votave, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) është në vendin e tretë me 13.57% të votave. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) ka marrë 5.66% të votave deri tani.
Për momentin, kanë mbetur vetëm dy kuti votimi për t’u numëruar nga 2557 gjithsej, dhe pritet që numërimi të përfundojë së shpejti.
Gjithashtu, këtë vit qytetarët kanë votuar katër herë – dy herë për zgjedhjet nacionale dhe dy herë për ato lokale, duke reflektuar një angazhim të lartë në procesin zgjedhor. /Lajmi.net/