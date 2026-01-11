Dy këmbësore goditen nga vetura në Prishtinë, arrestohet shoferi

Dy këmbësore janë goditur nga një veturë ditën e djeshme në vendkalimin për këmbësorë në Prishtinë, nga një i dyshuar burrë. Sipas raportit 24-orësh të Policisë, viktimat janë dërguar për trajtim mjekësor. “Ndërsa i dyshuari është arrestuar dhe, pas inicimit të rastit dhe konsultimit me prokurorin, është liruar në procedurë të rregullt”, thuhet në raportin…

11/01/2026 09:20

Dy këmbësore janë goditur nga një veturë ditën e djeshme në vendkalimin për këmbësorë në Prishtinë, nga një i dyshuar burrë.

Sipas raportit 24-orësh të Policisë, viktimat janë dërguar për trajtim mjekësor.

“Ndërsa i dyshuari është arrestuar dhe, pas inicimit të rastit dhe konsultimit me prokurorin, është liruar në procedurë të rregullt”, thuhet në raportin e Policisë.

