Dy këmbësore goditen nga vetura në Prishtinë, arrestohet shoferi
Dy këmbësore janë goditur nga një veturë ditën e djeshme në vendkalimin për këmbësorë në Prishtinë, nga një i dyshuar burrë.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë, viktimat janë dërguar për trajtim mjekësor.
“Ndërsa i dyshuari është arrestuar dhe, pas inicimit të rastit dhe konsultimit me prokurorin, është liruar në procedurë të rregullt”, thuhet në raportin e Policisë.