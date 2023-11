Dy herë zjarr brenda një viti në IML, Demahasaj: Nuk po më duket e rastësishme

Analisti Arton Demhasaj nuk e sheh të rastësishëm zjarrin që ndodhi para dy ditësh në Institutin e Mjekësisë Ligjore, kjo për të dytën herë brenda një viti.

Sipas tij, ky Institut është dashur të jetë shumë i sigurt, për shkak të mostrave që mbahen aty.

“Nuk po më duket e rastësishme dy herë me pas zjarr në Institutin e Mjekësisë Ligjore brenda vitit. Nuk po më duket e rastësishme. Pse nuk po ka në institucione tjera, por po ka pikërisht në institucione që është tepër i rëndësishëm, sepse aty mbahen mostra të rëndësishme…ai është dashtë me qenë një Institut tepër i sigurt. E me ndodh dy herë zjarr brenda një viti, nuk po më duket e rastësishme. Shpresoj që të jetë e rastësishme”, deklaroi ai në “Këndi i Debatit” në Tëvë 1.

Mëngjesin e së martës, Instituti i Mjekësisë Ligjore është kapluar nga zjarri, me ç’rast ministrja e Drejtësisë Albulena Haxhiu ka njoftuar se nuk janë dëmtuar mbetjet mortore, mostrat, e as arkivi i këtij institucioni, teksa hetimet ende po vazhdojnë.