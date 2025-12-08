Dy gra sulmohen në Prishtinë, arrestohet i dyshuari
Lajme
Një person është arrestuar të shtunën pasditen në kryeqytet, pasi dyshohet se ka sulmuar fizikisht dy gra kosovare. Rasti është raportuar rreth orës 15:10.
Sipas policisë, të dy viktimat kanë pranuar tretman mjekësor për lëndimet e marra.
Ndërkohë, me autorizim të prokurorit, i dyshuari është ndaluar dhe është dërguar në mbajtje deri në vazhdimin e procedurave të mëtejshme ligjore.
“Prishtinë / 07.12.2025 – 15:10. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi që dyshohet se kishte sulmuar fizikisht dy viktimat femra kosovare. Viktimat kanë pranuar tretman mjekësor. Me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje”, thuhet në raportin e Policisë së Kosovës.