Dy gjyqtarë kosovarë do të licencohen në FIBA 3×3 Me ftesë të FIBA-s në Debrecen të Hungarisë janë ftuar dy gjyqtarë nga Federata e Basketbollit e Kosovës për licencim në FIBA 3×3 Referee Course 2023. Me këtë rast FBK ka nominuar Irma Konjushën dhe Artan Gashin për këtë periudhë të licencimit, ku do të vlerësohen si gjyqtarë në lojë gjatë Kampionatit Evropian Universitar EUSA…