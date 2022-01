Dy gjigantët e Serie A i bashkohen garës për të nënshkruar me Aubameyang

32-vjeçari është ende nën kontratë me Arsenalin deri në qershor të vitit 2023, por një sërë incidentesh e kanë shtyrë atë të largohet nga skuadra nga menaxheri Mikel Arteta.

Ai së fundmi u kontraktua me COVID-19 dhe u dërgua në shtëpi nga Gaboni nga Kupa e Kombeve të Afrikës, megjithëse raportet e testeve mjekësore shtetërore në Londër nuk gjetën parregullsi kardiake.

Paga e madhe e Aubameyang e bën të ndërlikuar edhe një huazim për klubet e Serisë A, por ai ka qenë ende i lidhur me Juventusin dhe tani Milanin.

Sulmuesi e filloi karrierën e tij në akademinë e të rinjve të Milanit në vitin 2007, megjithëse ai kurrë nuk arriti të luante për skuadrën e seniorëve.

Ai kishte një sërë huazimesh te Dijon, Lille dhe Monaco deri në transferimin prej 1.8 milionë euro te Saint-Etienne në janar 2012.

Për shkak se Aubameyang është një produkt i akademisë së Milanit, prania e tij do të ishte një nxitje për skuadrën aktuale të kuqezinjve, të regjistruar si një nga lojtarët e tyre vendas.

‘Diavolo’ janë gjithashtu në kërkim të një qendërsulmuesi, pasi veteranët Zlatan Ibrahimovic dhe Olivier Giroud po përballen me lëndime të përsëritura, ndërsa Pietro Pellegri do t’i bashkohet Torinos në huazim me opsion blerjeje. /Lajmi.net/