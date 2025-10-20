Dy asambleiste të LDK-së në Vushtrri distancohen nga marrëveshja e Tahirit me LVV-në: Na gënjeu se u koordinua me qendrën
Leonora Gërguri dhe Gentiana Rama, dy asambleiste të Lidhjes Demokratike të Kosovës në Vushtrri, janë distancuar nga marrëveshja për koalicion, që kandidati i kësaj partie, Xhafer Tahiri, e nënshkroi sot me Lëvizjen Vetëvendosje për rundin e dytë të zgjedhjeve lokale.
“Ne, si asambleiste të zgjedhura të Lidhjes Demokratike të Kosovës dega në Vushtrri, shprehim publikisht distancimin tonë të plotë nga çdo marrëveshje e bërë pa miratimin dhe pa koordinimin e organeve qendrore të LDK-së”, thuhet në reagimin e asambleisteve.
Ato thonë se Tahiri, i cili doli i treti në rundin e parë, i mblodhi asambleistët dhe bënë një fotografi pas një “pohimi të rremë” nga ai.
“Në takimin e mbajtur dje, kërkova qartësisht të di nëse marrëveshja në fjalë është realizuar në bashkërendim me qendrën e partisë dhe me statutin e LDK-së, ku nga kryetari Xhafer Tahiri u pohua se një gjë e tillë është bërë. Fotoja e bërë dje me duar të bashkuara mes asambleistëve po keqpërdoret dhe është realizuar pas një pohimi të rremë se ekzistonte koordinim me qendrën e LDK-së”, thuhet në reagim.
Asamblistet i qëndrojnë qëndrimit qendror të LDK-së, e cila e konsideroi të papranueshëm vendimin e Tahirit, për të cilin tha se s’u mor miratimi i partisë.
“Megjithatë, dua të theksoj me vendosmëri se çdo marrëveshje apo veprim i ndërmarrë jashtë kornizës institucionale të LDK-së, pa miratimin dhe koordinimin e plotë të partisë, është i papranueshëm dhe i dëmshëm për Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe për interesat tona politike. Me respekt, Leonora Gërguri dhe Gentiana Rama asambleiste në Kuvendin Komunal të Vushtrrisë”.