Dy aksidente trafiku me fatalitet në 24 orët e fundit në Kosovë Gjatë të shtunës në Kosovë janë regjistruar dy aksidente trafiku me fatalitet, një në Ferizaj e një në Lipjan. Policia ka njoftuar se në Prelez të Jerlive në Ferizaj, një person ka humbur jetën si pasojë e një vetaksidenti trafiku. “Vozitësi mashkull kosovar me veturë nga pa kujdesia ka shkaktuar vetaksident trafiku, ku si pasojë,…