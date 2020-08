Dwayne ‘The Rock’ Johnson me shaka thotë se Hailey dhe Justin do bëhen prindër vitin që vjen

Dwayne ‘The Rock’ Johnson mendon se Justin dhe Hailey Bieber do bëhen shpejt prindër.

Dwayne ‘The Rock’ Johnson mendon se Justin dhe Hailey Bieber kanë një fëmijë në mendje, shkruan DailyMail, transmeton lajmi.net.

Pasi pa një imazh të autorit të këngës ‘Sorry’ duke mbajtur një fëmijë të porsalindur, ylli i filmit ndau mendimet e tij në hapësirën e komenteve.

‘Ky imazh vulos marrëveshjen. Pres plotësisht që ju dhe H të keni një fëmijë në vitin 2021, ‘shkroi ylli 48-vjeçar ‘Scorpion King’ në imazhin e ndarë nga Justin.

Justin dhe The Rock kanë qenë miq me vite. Në vitin 2015 të dy bënë shaka në rrjetet sociale me një ‘off dance’./Lajmi.net/