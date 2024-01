DW: Serbët e Kosovës me pasaporta të “klasit të dytë” Të vetmit qytetarë që kanë nevojë për viza janë serbët e Kosovës, që kanë pasaporta të lëshuara nga autoritetet serbe. Ata kanë mbetur si qytetarë me pasaporta “të klasit të dytë”. “I gjithë Ballkani Perëndimor tani është i lidhur me zonën Shengen përmes liberalizimit të vizave”, shkroi të hënën në rrjetin X Përfaqësuesi i Lartë…