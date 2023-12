“Dush i ftohtë” për Sali Berishën, Këshilli i Mandateve miraton kërkesën e SPAK-ut kundër tij

Këshilli i Mandateve ka miratuar me 6 vota pro dhe asnjë kundër kërkesën e SPAK për autorizimin e ish-kryeministrit Sali Berisha.

Raporti i Këshillit të Mandateve që përgatitet deri të mërkurën nga Klotilda Bushka dhe më pas do t’i kalojë Kuvendit për miratim në seancën e 21 dhjetorit.

Berisha vendosi mos të shkonte në Këshillin e Mandateve, por të përfaqësohej nga avokatët Genc Gjokutaj dhe Sokol Mëngjesi. Teksa pritej të merrej një vendim për Berishën, para Kryesisë sot u mblodhën dhjetëra mbështetës të Berishës, bashkë me ish-kryeministrin, të cilët kundërshtojnë kërkesën e SPAK.

Në të njëjtën ditë ishte edhe data e paraqitjes së Berishës para oficerit të policisë gjyqësore, vendim të cilin vendosi ta refuzojë për të katërtën herë.

Në shkresën drejtuar Kuvendit, më 12 dhjetor SPAK argumenton se ish-kryeministri nuk ka zbatuar vendimin e gjykatës duke mos u paraqitur asnjëherë para oficerit të policisë gjyqësore/hetuesit.

Pas kësaj kërkese, në Gjykatën Kushtetuese u depozitua një kërkesë nga deputeti Oerd Bylykbashi, ku kërkohet zgjidhja e konfliktit të kompetencave ligjore mes SPAK-ut dhe Kuvendit, “për sa i përket heqjes ose kufizimit të lirisë ndaj një Deputeti, në të gjitha format, kur këto kufizime të lirisë kryhen nga pushteti gjyqësor pa pyetur, pa kërkuar e pa marrë paraprakisht autorizimin e shprehur të Kuvendit”.

Po ashtu, në padi thuhet se duhet të shpallen të papajtueshme me Kushtetutën masat e marra nga SPAK për Berishën, në lidhje me aferën Partizani, pasi nuk ishte marrë më herët autorizimi nga Kuvendi. Deputetët kërkojnë po ashtu pezullimin e të gjitha masave të marra ndaj Berishës, derisa të shprehet Gjykata Kushtetuese.

Kryesia e Berishës vendosi të mbajë protestë këtë të hënë dhe të enjten, dy ditë këto tepër të rëndësishme në kalendarin politik. Ndërsa sot vendoset mbi imunitetin e Berishës në mbledhjen e Këshillit të Mandateve, të enjten mbahet seanca e fundit për këtë sesion parlamentar.

Disa ditë më parë, gazetarja Anila Hoxha, raportoi se pretendimi i ish-kryeministrit Sali Berisha, se SPAK duhet të merrte autorizim nga Kuvendi, për masën e sigurisë ndaj tij, është çmuar i pabazuar në prova.

Në vendimin e zbardhur nga Gjykata e Apelit, që Top Channel e disponon ekskluzivisht, gjykata kujton ndryshimet kushtetuese të 2012-ës, për mburojën apo imunitetin e deputetëve dhe konceptin e paprekshmërisë, që në rastin e Berishës nuk është shkelur as nga SPAK dhe as nga shkalla e parë. Gjykata e Apelit shpjegon se masa e detyrimit me paraqitje, shpallur për Berishën, është një fuqi shtrënguese që nuk heq lirinë personale apo fizike të ankuesit Sali Berisha, por vetëm lirinë e lëvizjes së tij jashtë shtetit.