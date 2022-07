“Dush i ftohtë” për Man Utd – De Jong largohet nga Barcelona vetëm për Chelsean Manchester United është shumë afër ta humbasë mundësinë e nënshkrimit me Frenkie De Jong. “Djajtë e Kuqë” po penalizohen shumë nga konkurrenca e ashpër e Chelseas për lojtarin, transmeton lajmi.net. Sipas asaj që bën të ditur Give Me Sport, futbollisti nuk dëshiron të luajë në Europa Leauge. Ndonëse në “Old Trafford” do ta gjente një…