“Dush i ftohtë” për Gipën e KEK-ut, Supremja merr vendimin që s’do t’i pëlqejë aspak

Gjykata Supreme ka vendosur për ankesën e mbrojtjes së drejtorit të KEK-ut, Nagip Krasniqi të arrestuar për korrupsion.

Supremja ka refuzuar si të pabazuar ankesën duke e lënë në paraburgim Krasniqin e afërt me partinë në pushtet, Vetëvendosjen, shkruan lajmi.net.

Krasniqi kishte bërë ankesë kundër kësaj mase, por që Supremja ka thënë se instancat tjera gjyqësore kanë marrë vendimin e duhur.

“Sa i përket pretendimeve të mbrojtësve lidhur me shkeljen e neneve të KEDNJ dhe të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, po ashtu janë të pabazuara ngase procedura penale është në fillimin e saj, të pandehurit i është caktuar masa e paraburgimit në kohëzgjatje prej 1 (një) muaji, i pandehuri është privuar nga liria për rastet e parapara me ligj dhe me vendim të gjykatës kompetente, dhe kundër të pandehurit është duke u zhvilluar një procedurë penale dhe ajo deri në përfundim të kësaj procedure prezumohet të jetë i pafajshëm derisa të mos dëshmohet fajësia eventuale e tij. Andaj nga arsyet e mësipërme, kjo gjykatë vlerëson se në rastin konkret nuk ka shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës penale, sepse si gjykata e shkallës së parë e po ashtu edhe ajo e shkallës së dytë kanë bërë vlerësimin dhe arsyetimin e duhur, dhe në bazë të vlerësimit të tillë, kanë nxjerrë aktvendimet duke dhënë edhe arsyet të mjaftueshme, të cilat si të drejta i pranon edhe kjo gjykatë, ndërsa masat tjera të parapara nga neni 171 të KPP-së, janë të pamjaftueshme për sigurimin e prezencës së të pandehurit në procedurë dhe sigurimin e rrjedhës normale të procedurës penale. Nga sa u parashtrua dhe në kuptim të nenit 437 të KPP-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi”, thuhet në vendimin e Supremes. /Lajmi.net/