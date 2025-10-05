Durrësi nesër nikoqir i Samitit të Brdo-Brijunit, Kosova përfaqësohet nga Osmani
Durrësi do të jetë nesër nikoqir i Samitit të Brdo-Brijunit, ku në qendër të këtij samiti do të jetë perspektiva evropiane e Ballkanit Perëndimor.
Fokus t veçantë në samitin e nesërm do të ketë Plani i Rritjes për rajonin, e cili do të udhëhiqet nga presidenti i Shqipërisë, Bajram Beg.
Në Samitin e Brdo-Brijunit do të marrin pjesë presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, presidenti i Sllovenisë, Natash Mirq Musa, ai i Kroacisë, Zoran Millanoviq, ai malazez, Jakov Millatoviq, presidentja maqedonase Gordana Siljanovska-Davkova dhe presidenti serb Vuçiq.
Takimi i këtij viti do të mbahet nën moton “Interesa të përbashkëta, angazhim i përbashkët për një të ardhme të përbashkët: së bashku drejt BE-së”. Përveç çështjes së perspektivës evropiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor, do të përqendrohet edhe në forcimin e bashkëpunimit rajonal, njoftuan organizatorët.
Kosova pritet të marrë një total prej 880 milionë eurosh nga Plani i Rritjes deri në fund të vitit 2027, Maqedonia e Veriut mbi 750 milionë euro, Shqipëria mbi 920 milionë euro, Serbia mbi 1.5 miliard euro, Mali i Zi 380 milionë euro dhe Bosnja dhe Hercegovina rreth 900 milionë euro, pasi Komisioni uli fondet e tyre me dhjetë për qind për shkak të vonesave në plan.