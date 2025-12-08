Durmishi thotë se Ministria do t’i mbyllë brenda javës të gjitha gropat nëpër rrugët që janë kompetencë e saj
Ushtruesi i detyrës së ministrit të Infrastrukturës, Hysen Durmishi, ka thënë se brenda javës do të mbyllen të gjitha gropat që janë kompetencë e ministrisë. Ai tha se brenda kësaj periudhe do t’i sanojnë të gjitha gropat në të gjitha akset rrugore. “Të dashur qytetarë, Ashtu siç jemi zotuar javën e kaluar, sot kemi filluar…
