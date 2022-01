Durmishi për gjendjen e rrugëve: Nuk e kemi zbulu ende pajisjen që e shkrin borën ende pa ra në tokë

Durmishi ka ironizuar duke thënë se ende nuk kanë arritur ta zbulojnë një pajisje që e shkrinë borën ende pa rënë në tokë.

Ai vazhdoi se duhet të presim që bora të bie në tokë për ta pastruar.

“Këto janë bërë klishe, kjo cështja se na ka zënë në befasi bora në dimër. Më kanë ardhë shumë fotografi nga vendet tjera, edhe në Gjermani kanë qenë rrugët më keq sesa te ne. E di se jetojmë në kohën e një zhvillimi të hovshëm teknologjik, mirëpo në këtu në Kosocë nuk kemi arritur ende ta zbulojmë atë pajisje që e shkrin borën ende pa rënë në tokë. Duhet të presim me ra bora në tokë për me mund me e heq pastaj borën”, ka thënë Durmishi në T7.

Ai shtoi se të gjitha rrugët kanë qenë të kalueshme.

“Të gjitha rrugët kanë qenë të kalueshme. Kam vizitu të gjitha rrugët që ka pasur raportime se janë bllokuar. Në secalin segment është e pamundur të heqet bora njëkohësisht, kur ka reshje te vazhdueshme. Ka shumë automjete që nuk i kane pajisjet e dimrit, dhe mjafton një makinë diku me mbet në rrugë dhe kjo shkakton zinxhir të problemeve. Në përgjithësi të gjitha rrugët kanë qenë të kalueshme”, ka thënë ai.