Durmishi për dy urat mbi Ibër : Kryhen për 90 ditë, KFOR-i na pyeti çka po ndodh, s’ka arsye me i ndërpre punimet Zëvendësministri në detyrë i Infrastrukturës, Hysen Durmishi, tha se sot do të fillojnë punimet për dy ura. “Në këtë kontratë i kemi dy ura, sot po fillojmë punimet. Kjo është ura për qarkullimin e automjeteve, ndërsa në pjesën tjetër do të bëhet ura për krijimin e dy shëtitoreve, për kalimin e këmbësorëve në të dy…