Durkee pyetet për aktakuzën ndaj ish-krerëve të UÇK-së: Se kam lexuar, nuk e di se për çfarë akuzohen

Ish-këshilltari politik i Wesley Clark, Michael Durkee po vazhdon dëshminë e tij në Hagë. Gjatë dëshmisë së tij në Hagë duke u përgjigjur në pyetjet e prokurores Silvia D’Ascoli tha se nuk e ka lexuar aktakuzën në rastin gjyqësor ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit në të cilin tashmë është edhe dëshmitar,…

Lajme

13/11/2025 11:26

Ish-këshilltari politik i Wesley Clark, Michael Durkee po vazhdon dëshminë e tij në Hagë.

Gjatë dëshmisë së tij në Hagë duke u përgjigjur në pyetjet e prokurores Silvia D’Ascoli tha se nuk e ka lexuar aktakuzën në rastin gjyqësor ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit në të cilin tashmë është edhe dëshmitar, shkruan lajmi.net.

Ascoli: E keni lexuar aktakuzën?

Drukee: Jo nuk e kam lexuar.

Ascoli: Pra ju nuk e dini se për çfarë krime akuzohen ata?

Drukee: Jo nuk e di.

Drukee, tutje ka vazhduar me përgjigjet, ku u pyet nga prokurorja se a e dinte që më 1998-ën dhe 1999 ka pasur disa raporte për krime që dukej sikur ishin të organizuara prej UÇK-së

“Kam dëgjuar dhe kam dijeni për raporte të tilla”, u përgjigj Durkee.

Më pas, ai u pyet se a kishte dijeni për akuza për krime që janë kryer kundër personave të mbajtur në Qendrën e Ndalimit që administroheshin nga UÇK-ja më 1998-ën dhe 1999-ën.

“Kam dëgjuar për raportime të këtij lloji”, tha ai.

Teksa Ascoli, ka vazhduar edhe me pyetjet rreth sulmit të parë ajror të UÇK-së, më ’98, në Rahovec.

“Sulmi i parë ajror në Rahovec, mendohet se 85 serb janë mbajtur të ndaluar nga UÇK, ndonëse 35 sy resh u liruan, ndërsa që prej gushtit ’98, 40 persona nuk dihet ende se ku janë, pra nuk dihet për fatin e tyre”, ka lexuar Ascoli. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

November 13, 2025

KQZ tërheq mbi 13 mijë pako të supozuara me fletëvotime nga...

Lajme të fundit

KQZ tërheq mbi 13 mijë pako të supozuara...

Bislimi e njofton BE-në për bllokimin e fondeve...

Ministria e Bujqësisë paguan mbi 2.70 € për...

Rexhepi: Serbia po vazhdon me përjashtimin e shqiptarëve