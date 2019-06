Durant dhe Leonard po bashkohen në një skuadër?

Lojtari që fitoi titullin e kampionit me Toronto Raptors këtë edicion, duket se nuk do të vazhdojë rrugëtimin me skuadrën e njëjtë.

Emri i tij është lakuar shumë krahë skuadrës së Los Angeles Lakers, ku mendohet se mund të krijojë një treshe të madhe me LeBron James e Anthony Davis.

Por, së fundmi, disa zëra kanë futur në ekuacion edhe Kevin Durant, duke lënë jashtë loje skuadrën e Lakers.

Adrian Wojnarowski nga ‘ESPN’ raporton se Durant dhe Kawhi kanë diskutuar situatën e tyre si agjentë të lirë, për tu bashkuar në një skuadër ku mund të luajnë së bashku, transmeton lajmi.net.

Dy mundësi për të bërë këtë gjë, janë skuadrat e Los Angeles Clippers dhe ajo e New York Knicks.

Kujtojmë se Durant nuk do të paraqitet sezonin e ardhshëm, si pasojë e lëndimit të pësuar në finalet e këtij edicioni. /Lajmi.net/