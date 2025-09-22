Duncan: Komandantët e zonave e kishin fuqinë reale – jo Thaçi
Tre dëshmitarët e thirrur nga mbrojtja e ish-presidentit Hashim Thaçi, kanë deklaruar për fuqinë e komandantëve të zonave në kuadër të UÇK-së.
Njësoj ka deklaruar edhe sot ish-diplomati britanik John Stewart Duncan, i cili nisi dëshminë e tij sot para trupit gjykues të Speciales në Hagë, ku tha se Hashim Thaçi duhej të konsultohej me ta për marrëveshjen.
Këtë, ai tha se ia konfirmoi Agim Çeku, gjatë një takimi me të në Tiranë, më 14 qershor.
“Fuqinë reale në strukturën e UÇK-së e kishin komandantët rajonalë. Kjo u konfirmua nga gjenerali Agim Ceku, në fillim të negocimit të marrëveshjes. Ai na tha se nuk mund ta bëjë këtë dot pa praninë e komandantëve të zonave. Unë i besova! Ishte bindës për këtë çështje. E para tha se zoti Thaçi nuk ishte i disponueshëm dhe për ta bërë një gjë të tillë, pra zoti Thaçi, duhej të konsultohej. Më 14 qershor në Tiranë e kam bërë këtë bisedë me Çekun”,tha Duncan.
Dëshmia e mbrojtjes nisi javën e kaluar me ish-ndihmësin e sekretarit amerikan të Shtetit, James Rubin, dhe këshilltarin ligjor të delegacionit të Kosovës gjatë negociatave në Rambuje më 1999, Paul Williams./Lajmi.net/