Dumfries sonte do të kompletojë transferimin e tij te Interi

Interi më në fund ka gjetur zëvendësuesin e Achraf Hakimit që u largua në drejtim të PSG-së.

Sipas gazetarit Fabrizio Romano, Dumfries do të arrijë sonte në Milano për të kompletuar transferimin te kampioni i Italisë, transmeton lajmi.net.

‘Nerazzurët’ do të shpenzojnë rreth 12.5 milionë euro për blerjen e tij plus bonuset.

Pas shumë negociatave me PSV Eindhoven më në fund kanë gjetur marrëveshjen për mbrojtësin.

Holandezi llogaritet si zëvendësues ideal i Hakimit. /Lajmi.net/

Denzel Dumfries will be in Milano tonight in order to complete his move to Inter. Done deal and here-we-go confirmed for €12.5m plus add ons to PSV. 🇳🇱 #Inter

Right back moves:

AC Milan pushing for Florenzi, Sevilla closing on Montiel, Atalanta keen on Zappacosta from Chelsea. https://t.co/npi6rAgHVi

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2021