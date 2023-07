Dukagjini me një përforcim tjetër, transferon Dren Fekën

Dren Feka është lojtari më i ri i Dukagjinit.

Lajmin e ka bërë të ditur vetë klubi, me anë të një njoftimi zyrtar, përcjellë lajmi.net.

Feka kalon te Dukagjini nga klubi gjerman Phonix Lubeck.

Ndërsa karrierë ka bërë edhe në ekipet të tjera gjermane dhe zvicerane.

“Dren Feka tashmë pjesë e Dukagjinit

Futbollisti, Dren Feka vjen nga klubi gjerman Phönix Lübeck, ndërsa si i ri karrierën e filloj te TSV Bargteheide, pastaj te grupmoshat u17, u19 deri në ekipin e dytë të Hamburgut. Aty ku regjistroj 44 paraqitje duke kontribuar me tre gola dhe 4 asistime. Nga Hamburgu ai kaloj në superligën e Zvicrës ku është paraqitur me klubin e Luzernit. Feka ka edhe gjashtë paraqitje me Kosovën U21.

Mirësevjen Dren Feka”, thuhet në njoftimin e klubit./Lajmi.net/