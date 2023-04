Dukagjini arrin fitore të madhe, rikthen sërish Ferizajin në rrezik Skuadra e Dukagjinit ka shënuar një fitore të madhe në xhiron e 27-të të Superligës së Kosovës. Vendasit fituan 3 me 1 ndaj Ferizaj, në një ndeshje tejet interesante, shkruan Lajmi.net Fillimisht shënuan mysafirët me anë të Bardhit në minutën e 7’të. Pastaj goli i barazimit për 1 me 1 erdhi mënjëherë pas tre minutave…