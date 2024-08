Dukagjin Lipa flet pas përfundimit të Sunny Hill: Vizitorët e huaj janë befasuar me Sunny Hill Dukagjin Lipa, babai i këngëtares me famë botërore, Dua Lipa, në një intervistë për revistën IQ ka folur rreth organizimit të festivalit “Sunny Hill”, në Kosovë. Ai ka thënë se me listën e këngëtarëve që kanë sjellë këtë vit në Kosovë, “Sunny Hill” i konkurron edhe disa prej festivaleve më kryesore në Evropë, transmeton lajmi.net.…