Duka: Bëra gjithçka që Kosova të anëtarësohet në FIFA e UEFA

shprehur se ka bërë gjithçka që Kosova të pranohet në UEFA e FIFA.

“E kam thënë edhe atëherë dhe e them sërish, çështja e Kosovës nuk ishte aspak politike. Unë i kam kërkuar UEFA-s dhe anëtarëve të saj, që fëmijëve të Kosovës të mos u mohohet futbolli. Kur përfaqësuesi i Zvicrës po ankohej, pas njohjes së Kosovës se mund ti largoheshin 5 futbollistë mbaj mend të kem thënë: “Shqipërisë mund ti largohet gjysma e skuadrës por kjo nuk do të thotë, që ne duhet ti mohojmë fëmijëve të këtij vendi, të drejtën për të ëndërruar që një ditë do të luajnë me kombëtaren e tyre. Kam bërë gjithçka që Kosova të pranohej në UEFA e FIFA dhe për këtë ndihem krenar. Koha ka treguar se ka qenë një vendim i drejtë dhe në të mirë të futbollit. Sot Kosova është një realitet i bukur në hartën e futbollit europian dhe ne të gjithë duhet ta mbështesim në rrugëtimin e saj për të arritur standartet më të mira europiane dhe botërore. Nëse do ndodhte e kundërta sigurisht që futbolli do të kishte humbur shumë nga vlerat që përmbledh”, tha Duka për Sportpress24, shkruan lajmi.net.

Rikujtojmë se Duka, përkundër konkurrencës që mund të kishte në aspektin e lojtarëve, u pozicionua qartazi pro anëtarësimit të Kosovës në shtëpitë më të mëdha të futbollit.

Kosova u pranua në UEFA më 3 maj 2016, kohë kur në krye të FFK ishte Fadil Vokrri. /Lajmi.net/