“Duhet të thuash se Fatoni është gjallë”: Koci tregon mesazhin serbisht që iu dërgua në telefon

“Zotëri Koci dëgjoni mirë mos bëni manipulime, unë punoj në spital në Beograd, dhe kam informacionin që personi që po thonë se është Fatoni, nuk është Fatoni”, tha avokati se shkruante në mesazhin që kishte pranuar.

Ai tha në Klan Kosova tha se këtë e ka raportuar “aty ku duhet”.

Tutje Koci thotë se në mesazh i ishte thënë se “Sot ke qenë në spital, unë kam qenë afër jush, ti duhet të dalësh e të thuash se Fatoni është gjallë”.

“Sipas ligjit jeni përfaqësues i familjes Hajrizi, dhe nuk munden me ia ndalë me hapë kufomën, dhe po thotë nëse ti nuk del me thënë unë do të dalë në media të Kosovës dhe të Serbisë”, thuhej tutje në mesazh.

Avokati tha se këtë mesazh thjesht e injoroi dhe nuk e mori seriozisht.