“Duhet të marrim përgjegjësi” – Imri Ahmeti jep dorëheqje nga pozita e Sekretarit të LDK-së

Kreu i Komunës së Lipjanit, Imri Ahmeti, ka njoftuar se ka dhënë dorëheqjen nga pozita e Sekretarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ai theksoi se ky vendim është marrë si shenjë e marrjes së përgjegjësisë për dështimin e partisë në zgjedhjet e 28 dhjetorit. “Nuk besoj që duhet të vazhdoj me çështjen e sekretarit sepse…

Lajme

31/01/2026 20:45

Kreu i Komunës së Lipjanit, Imri Ahmeti, ka njoftuar se ka dhënë dorëheqjen nga pozita e Sekretarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës.

Ai theksoi se ky vendim është marrë si shenjë e marrjes së përgjegjësisë për dështimin e partisë në zgjedhjet e 28 dhjetorit.

“Nuk besoj që duhet të vazhdoj me çështjen e sekretarit sepse besoj se duhet të marrim përgjegjësi”, tha ai.

Artikuj të ngjashëm

January 31, 2026

Abdixhiku: Tani na duhet maturi dhe bashkim, jo triumf

January 31, 2026

“Asnjë anëtar nuk do të mbajë më shumë se një funksion...

Lajme të fundit

Abdixhiku: Tani na duhet maturi dhe bashkim, jo triumf

“Asnjë anëtar nuk do të mbajë më shumë...

Gazetari gjerman me fjalë të rënda për Osmanin:...

Rinumërimi: Kurti i humbi mbi 500 vota, në...