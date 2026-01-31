“Duhet të marrim përgjegjësi” – Imri Ahmeti jep dorëheqje nga pozita e Sekretarit të LDK-së
Kreu i Komunës së Lipjanit, Imri Ahmeti, ka njoftuar se ka dhënë dorëheqjen nga pozita e Sekretarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës.
Ai theksoi se ky vendim është marrë si shenjë e marrjes së përgjegjësisë për dështimin e partisë në zgjedhjet e 28 dhjetorit.
“Nuk besoj që duhet të vazhdoj me çështjen e sekretarit sepse besoj se duhet të marrim përgjegjësi”, tha ai.