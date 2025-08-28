“Duhet ta sqarosh sulmin ndaj KFOR-it” – Dalin mesazhet e “çiftit të spiunazhit” që u arrestuan në Kroaci, kishin lidhje me “Mamin” që ishte i përfshirë në sulmin në Banjskë
Rasti i arrestimit të pilotit kroat J.I. dhe të dashurës së tij, A.M., ka marrë një dimension të ri pas publikimit të mesazheve të dyshimta që lidhen me ngjarje të ndjeshme në veri të Kosovës.
Sipas raportimit të Index.hr, autoritetet kroate kanë siguruar mesazhe nga telefonat e tyre që ngrenë dyshime serioze për përfshirje në rrjete të spiunazhit dhe bashkëpunim me struktura të afërta me Beogradin, transmeton lajmi.net
Një prej mesazheve kyçe u dërgua më 25 dhjetor 2022, në ditën kur pati sulm ndaj pjesëtarëve të KFOR-it në Zubin Potok. Në atë komunikim, A.M. i shkruante një personi të identifikuar si Vladimir Radivojević, i njohur me nofkën “Mami”, duke i thënë: “Duhet ta sqarosh sulmin ndaj KFOR-it në çdo mënyrë që di.” Vetëm disa orë më vonë, ajo mori një mesazh nga piloti kroat ku thuhej: “E ke bërë vërtet gabim mbrëmë.”
Radivojević, i njohur si një prej figurave më të spikatura të rrjeteve serbe në veri të Kosovës, është nga Mitrovica dhe konsiderohet nga autoritetet e Kosovës si pjesë udhëheqëse e “Brigadës Veriore” – një grup i armatosur dhe i lidhur me strukturat paralele serbe.
Ai po ashtu është i akuzuar për përfshirje në sulmin terrorist në Banjska në shtator të vitit 2023 dhe ndaj tij është ngritur aktakuzë nga Prokuroria Speciale e Kosovës në vitin 2024.
Ndërkohë, A.M. ka pretenduar se punonte për shërbimin sekret gjerman BND, një pretendim që nuk ka gjetur konfirmim dhe që autoritetet po e hetojnë me kujdes. Hetuesit kroatë dyshojnë se ajo, në bashkëpunim me partnerin e saj pilot, ka mbledhur dhe transmetuar të dhëna të ndjeshme për lëvizjet e trupave të KFOR-it në Kosovë përmes aplikacioneve të koduara.
Ky zhvillim hedh dritë mbi një rrjet të mundshëm bashkëpunimi mes individëve me qasje në struktura ndërkombëtare dhe rrjeteve pro-serbe që veprojnë në mënyrë të organizuar dhe të dhunshme në Kosovë.
Hetimet ndërkombëtare pritet të thellohen, ndërsa mesazhet e zbuluara përforcojnë dyshimet për një lidhje të drejtpërdrejtë mes “çiftit të spiunazhit” dhe ngjarjeve destabilizuese në veri të Kosovës./lajmi.net/