“Duhet me falënderu zotin që na e ka çu Albin Kurtin”, qytetari në Lipjan thotë se populli i Kosovës është me fat që e ka Qeverinë Kurti Qeverisë Kurti muajve të fundit i kanë dal në shesh skandale të njëpasnjëshme. Por, duket se kjo nuk po u bën shumë përshtypje disa qytetarëve, shkruan lajmi.net. Lajmi.net qëndroi në Lipjan për të marrë mendimet e qytetarëve lidhur me qeverisjen e kryemiistri, Albin Kurti. Një qytetar i është falënderuar Zotit për siç thotë “fatin e…