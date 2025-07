“Duhet bashkëpunim për zgjidhje të shpejtë dhe demokratike” – Osmani takohet me Fatmir Limajn Presidentja e vendit, Vjosa Osmani, ka zhvilluar sot një takim konsultativ me kryetarin e Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj. Ky takim është zhvilluar në kuadër të konsultimeve të Presidentes me subjektet politike parlamentare për çështjen e konstituimit të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Takimi ndodh në prag të përfundimit të afatit kushtetues të përcaktuar me Aktgjykimin…