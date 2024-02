Dugolli takon kongresisten amerikane: Flasin për bashkëpunim në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes

Përmes një postimi në “X”, ai ka shkruar se me kongresisten kanë biseduar për zhvillimet e fundit në Kosovë.

Ai ka shtuar se ata kanë biseduar për bashkëpunimin mes SHBA-ve dhe Kosovës në fushën e sigurisë dhe mbrotjjes si dhe për kërcënimet që merr Kosova, duke nënkuptuar Serbinë.

“Gjithmonë një kënaqësi të takohem me Përfaqësuesin @RepLisaMcClain. Kësaj radhe diskutuam për zhvillimet e fundit dhe Kosovë-SHBA bashkëpunimin për sigurinë dhe mbrojtjen. Theksuam se kërcënimet për sigurinë e Kosovës vazhdojnë të vazhdojnë pa u ndëshkuar dhe pranuam domosdoshmërinë e respektimit të Kushtetutës së Kosovës”, ka thënë Dugolli”. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

Always a pleasure to meet with Representative @RepLisaMcClain. This time we discussed recent developments and 🇽🇰-🇺🇸 security and defense cooperation. Emphasized that threats to 🇽🇰 security continue to persist with impunity, and we acknowledged the necessity of adhering to the… pic.twitter.com/rIRGB0dNEX

— Ilir Dugolli (@IlirDugolli) February 7, 2024