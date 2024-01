Dugolli shprehet i bindur: Në zgjedhjet e ardhshme VV-ja do të fitoj më shumë se 50 % të votave Vetëvendosje do të fitojë më shumë se 50 % të votave në zgjedhjet e ardhshme. Kështu po shprehet e po mendon deputeti i kësaj partie, Enver Dugolli. Madje Dugolli thotë se Vetëvendosje është e gatshme për zgjedhje të reja parlamentare, kurdo që ato do të organizohen. “VV-ja nuk frikësohet. Përkundrazi, zgjedhjet e parakohshme do të…