Dugolli: Mos e prisni prej nesh që të kacafytemi me KFOR’in Deputeti i Vetëvendosjes, Enver Dugolli, ka folur lidhur me planin e Qeverisë për hapjen e Urës së Ibrit. Dugolli ka thënë se nuk e kanë ndërmend të “kacafyten” me KFOR’in. “Mbi urën e Ibrit nuk ka struktura paralele, por janë dy automjete të KFOR-it të cilat ne nuk do t’i heqim me dhunë, këtë mos…