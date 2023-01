Dugolli: Kërkesa e Serbisë për kthimin e trupave në Kosovë ishte joreale

Presidenti serb Aleksandar Vuçiq ka deklaruar se KFOR-i i është përgjigjur negativisht kërkesës së Serbisë për kthimin e ushtrisë dhe policisë serbe në Kosovë.

Ndërkohë, kjo përgjigje në Kosovë po vlerësohet si konsum politik i bërë nga presidenti serb, Aleksandër Vuçiq. Zyrtarë institucionalë, por edhe njohës të çështjeve të sigurisë, thonë se kërkesa ishte joreale dhe se një gjë e tillë nuk kishte bazë për të ndodhur.

Përgjigjja negative e KFOR-it ndaj kërkesave të Serbisë në Kosovë prej kohësh është parë si çështje e mbyllur. Nënkryetari i Komisionit Parlamentar për Siguri, Enver Dugolli, konsideron se kjo kërkesë e Serbisë ishte vetëm për konsum politik.

Ai tha se kërkesa e Serbisë për t’i kthyer 1000 trupa më Kosovë ishte jo reale dhe e pamundur sepse Kosova është shtet sovran dhe i njohur nga pjesa dërmuese e shteteve më të fuqishme dhe demokratike.

Për më tepër, Dugolli theksoi se kjo kërkesë ishte e pabazuar në realitet.

Ndërsa njohësi për çështje të sigurisë në vend, Nuredin Ibishi tha për RTK-në se me shpalljen e pavarësisë në 2008 dhe vendimin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, Kosova nuk mund të rrezikojë që trupat ushtarake serbe të kthehen.

“Realisht ne e kemi gjendjen edhe dejuro edhe de facto të tejkaluar për kërkesa të Serbisë. Në rend të parë sa i përket statusit të Kosovës, pra Kosova ka shpallur pavarësinë në vitin 2008, është vendimi i Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë lidhur me miratimin e kësaj dhe një mori çështjesh për të cilat dispozitat e kësaj rezolute që kanë të bëjnë me mundësinë e kthimit të forcave të armatosura të Serbisë në Kosovë, ose si them unë kthimi në vendin e krimeve të luftës nuk do të mundësohet ngase të gjitha ato që kanë qenë të përcaktuara: deminimi, çështja e sigurimit të kalimeve kufitare, çështja e sigurimit të trashëgimisë kulturore e fetare serbe janë të mbrojtura nga Policia e Kosovës”, tha ai.

E presidenti serb Aleksandër Vuçiq duke njoftuar opinionin për përgjigjen negative që ka marrë tha se përgjigjja ndodhi pikërisht në ditën e Krishtlindjes.