Dugolli i VV-së: Dita kur do të hapet ura e Ibrit është jo shumë larg Enver Dugolli, deputet i partisë në pushtet, ka deklaruar se ura e Ibrit do të hapet së shpejti për qarkullimin e automjeteve. Kjo vjen pas matjeve të stabilitetit të urës ka theksuar Dugolli. Dita kur do të hapet ura e Ibrit për qarkullimin e automjeteve është jo shumë larg. Kështu ka thënë deputeti i partisë…