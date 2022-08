“Dueti anglez” për Aouar – Leicester dhe Nottingham Forest interesohen për lojtarin Leicester City dhe Nottingham Forest janë të interesuar për mesfushorin e Lyonit, Houssem Aouar. Të dyja palët e kanë kontaktuar skuadrën franceze në lidhje me çmimin që i kanë vënë lojtarit. “Dhelprat” po e shohin me prioritet nënshkrimin me mesfushorin, pasi konsiderojnë se mund ta humbin në fund të merkatos James Maddisonin, transmeton lajmi.net. Në…