Duelet e Barçës kundër Interit dhe Bayernit konsiderohen me rrezikshmëri të lartë – nuk ka bileta për fëmijë Ndeshjet e Barcelonës ndaj Interit dhe Bayern Munich po konsiderohen me rrezikshmëri të lartë. Sipas raportimit të ‘Mundo Deportivo’, komisioni shtetëror i përhershëm kundër Dhunës, Racizmit, dhe Intolerancës në sport ka rënë dakord që të shpallë me rrezik të lartë duelin mes Barcelonës dhe Bayern Munichut, më 26 tetor në ‘Camp Nou’, përcjell lajmi.net. Kështu,…