Duda Balje vendos kushte: Japim votën për secilin kryeministër që formon komunën e boshnjakëve Derisa LDK-ja ka mohuar kategorikisht një koalicion me Lëvizjen Vetëvendosje, kanë filluar të debatohen edhe pozicionet e partive të komuniteteve jo-shumicë. Deputetja e SDU-së, Duda Balje ka deklaruar se ajo ka tri kushte që do t’ia paraqesë me shkrim secilit pretendent për të formuar qeverinë. “Po presim certifikimin e rezultatit. Do ta votojë atë kryeministër…