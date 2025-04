Duda Balje nesër në takim me Kurtin: Kam një kusht për koalicion me VV-në Kryetarja e Unionit Social Demokrat, Duda Balje ka deklaruar sërish se për të hyrë në koalicion qeverisës me VV-në, ka një kusht. Balje gjatë linjës telefonike u shpreh se kërkon ‘formimin e Komunës Boshnjake’. ‘’Kam pas një komunikim sot, dhe nesër në ora 09:00 unë me përfaqësuesit e partisë time do të shkojmë në takim.…