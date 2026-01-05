Duda Balje: Me rezultatet aktuale, kam siguruar ulëse në Kuvend, herët të flitet për qeverinë Kurti
Duda Balje ka arritur të siguronte ulëse në Kuvendin e Kosovës. Kështu ka bërë të ditur vetë Balje në një përgjigje për Indeksonline. “Tani, bazuar në rezultatet që janë momentalisht kam arritur të siguroj ulëse në Kuvendin e Kosovës pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit’’, ka thënë Balje. Po ashtu Balje është pyetur nesë do të…
Lajme
Duda Balje ka arritur të siguronte ulëse në Kuvendin e Kosovës.
Kështu ka bërë të ditur vetë Balje në një përgjigje për Indeksonline.
“Tani, bazuar në rezultatet që janë momentalisht kam arritur të siguroj ulëse në Kuvendin e Kosovës pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit’’, ka thënë Balje.
Po ashtu Balje është pyetur nesë do të ketë votë pro formimit të qeverisë nga Albin Kurti si fitues i zgjedhjeve të 28 dhjetorit.
‘’Është herët të flasim për këtë çështje. Së pari duhet të përfundojë certifikimi i rezultateve. Unë jam për formimin e institucioneve, sepse ka kaluar një kohë e gjatë pa institucione”, është shprehur Balje